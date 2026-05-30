جمعية كشافة الكفيل تعلن فتح باب التسجيل ببرنامج المراكز الثقافية التربوي للفتيان في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت جمعية كشافة الكفيل التابعة لقسم الشؤون الفكريَّة والثقافيَّة في العتبة العباسيَّة المقدَّسة فتح باب التسجيل في برنامج (المراكز الثقافية) التربوي المخصص للفتيان في محافظة كربلاء.

ويستهدف البرنامج الفتية من عمر 12 – 16 سنة، ويتضمن سلسلة من الأنشطة التربوية والثقافية والمهارية التي تسعى إلى بناء شخصية متوازنة تمتلك الوعي والمعرفة وروح التعاون والعمل الجماعي.

وقال المفوض العام للجمعية السيد علي الأسدي: إنَّ البرنامج يستمر مدة تسعة أسابيع، تتخللها فعاليات متنوعة تجمع بين التعلم والمغامرة والتطوير الذاتي، وفق جدول زمني يبدأ في شهر حزيران ويستمر حتى منتصف أيلول من عام 2026م.

وأضاف: أن البرنامج يهدف إلى استثمار العطلة الصيفية في تنمية قدرات الفتية وصقل مهاراتهم ضمن بيئة تربوية وثقافية هادفة، وذلك عبر عدد من المراكز المنتشرة في مناطق محافظة كربلاء المقدسة وأحيائها.

وبين الأسدي أن التسجيل متاح في جميع المراكز الثقافية، داعياً أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم للاستفادة من البرامج التربوية والأنشطة الهادفة التي تسهم في صناعة جيل واعٍ وقادر على بناء مستقبله بثقة ومسؤولية.