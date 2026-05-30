أمريكا تواصل حصارها البحري على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ على الرغم من بعض التفسيرات الخاطئة لتغريدة ترامب الليلة الماضية حول إلغاء الحصار البحري العدائي ضد إيران، يؤكد البحارة الإيرانيون أن الحصار البحري لا يزال قائماً، وأن السفن تتلقى تحذيرات من القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بالتوقف وعدم السماح لها بعبور الحصار البحري.

هناك معلومات تقول أن الحصار البحري لإيران، كإجراء حربي عدائي، لا يزال قائماً، وتحاول سنتكوم، عبر إصدار تحذيرات على خط الحصار، إيقاف السفن الإيرانية التي تعتزم عبور المنطقة المحاصرة، وذلك بحسب وكالة تسنيم.

وتشير اتصالات البحارة الإيرانيين مع تسنيم إلى أن أمريكا لا تزال تواصل حصار السفن التجارية الإيرانية، وعلى الرغم من أن بعض السفن الإيرانية حاولت عبور خط الحصار بعد إعلان ترامب الليلة الماضية إلغاء الحصار البحري، إلا أنها واجهت تحذيراً من البوارج الحربية الأمريكية بأنه يجب عليها العودة فوراً إلى ما وراء خط الحصار، وإلا فسيتم إطلاق النار عليها.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي قد زعم الليلة الماضية، على منصته في شبكة "تروث سوشال": ان "السفن التي علقت في المضيق بسبب الحصار المذهل وغير المسبوق لقواتنا البحرية (الذي سيتم إلغاؤه الآن) يمكنها أن تبدأ رحلة "العودة إلى الديار"!"

