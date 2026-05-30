قسم صناعة شبابيك العتبة العباسية المقدسة ينفذ أعمال تصنيع الأجزاء المعدنية لشبابيك الأضرحة الشريفة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نفذت ملاكات قسم صناعة الشبابيك والأضرحة الشريفة وأبوابها المطهرة في العتبة العباسية المقدسة، أعمال تصنيع الأجزاء المعدنية الخاصة بشبابيك الأضرحة الشريفة.

وقال معاون رئيس القسم، المهندس حسام محمد جواد، إنَّ "ملاكات قسمنا نفذت أعمال تصنيع الأجزاء المعدنية الخاصة بشبابيك الأضرحة الشريفة، ضمن مواصفات فنية وهندسية معتمدة".

وأضاف، أنَّ "الأعمال تُنفَّذ باستخدام مكائن الخراطة، لإنتاج قطع معدنية دقيقة تدخل في تشكيل مشبكات الشبابيك، مع ضمان تكامل مراحل العمل وجودة المنتج النهائي".

وبيَّن جواد، أنَّ "الأعمال تأتي ضمن جهود القسم لتطوير صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وإدامتها، وإبراز طابعها الفني والجمالي".