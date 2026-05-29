إظهارات جديدة لقاليباف بشأن المفاوضات مع أمريكا

29 مايو 2026 - 17:01
رمز الخبر: 1820039
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، في رسالة من ثلاثة بنود، الموقف الصريح لإيران بشأن التفاوض مع أمريكا:

وقال قاليباف اليوم الجمعة:

١- نحن لا نحصل على المكاسب بالحوار، بل بالصواريخ، وفي المفاوضات نقوم فقط بإيضاحها للطرف الآخر.

٢- لا نثق بالضمانات والأقوال، فالتصرفات وحدها هي المعيار. لن يتم اتخاذ أي إجراء قبل قيام الطرف المقابل بإجراءاته.

٣- المنتصر في أي اتفاق هو من يكون في اليوم التالي له أكثر استعداداً للحرب.
