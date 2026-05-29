حزب الله نفذ 19 عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

29 مايو 2026 - 11:05
رمز الخبر: 1819964
أصدرت المقاومة الإسلامية، بياناً أعلنت فيه تنفيذ 19 عملية استهدفت تجمّعات وآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على خرق العدوّ لوقف إطلاق النار، والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقراهم.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدرت المقاومة الإسلامية، الخميس، بياناً أعلنت فيه تنفيذ 19 عملية استهدفت تجمّعات وآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وشملت العمليات استهداف تجمّعات للآليات والجنود بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضية، إضافة إلى قصف دبابات "ميركافا" وآليات "نميرا" في بلدات القصير، العديسة، زوطر الشرقيّة، القنطرة، عرب اللويزة، رشاف، البياضة، شمع، يحمر الشقيف، والمالكيّة.

وأكدت المقاومة أن هذه العمليات تأتي في إطار الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، مشددةً على أنها معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها لردع العدو ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

