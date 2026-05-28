الصعود القوي للمرشحين المسلمين في الانتخابات الإيطالية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصبحت الجولة الجديدة من انتخابات المجالس البلدية الإيطالية، التي تُجرى في 894 مدينة (بما فيها 18 عاصمة إقليمية)، ساحةً لتجلي القوة السياسية للجالية المسلمة. ففي مدينة البندقية، شمال إيطاليا، توحدت الجالية المسلمة من أصول بنغلاديشية بقوة لدعم مرشحيها على قائمة الحزب الديمقراطي (اليساري). ويتمثل المطلب الرئيسي لهذه الحملة في بناء مسجد جديد في منطقة ميستري (إحدى ضواحي البندقية).

وتسعى مرشحات مثل ميا ريتو وسمية بيغوم، اللتين ظهرتا في الحملة الانتخابية مرتديتين الحجاب الإسلامي، إلى جانب كمرول سيد، إلى ترسيخ حق المسلمين في الحرية الدينية. أما في جنوب إيطاليا، وتحديدًا في مدينة أغريجنتو (الواقعة في جزيرة صقلية)، فقد أثار وجود مرشحين مسلمين في القوائم الانتخابية جدلًا واسعًا. أعلن عدنان خضر، رجل الأعمال ذو الأصول المغربية، وكارميلا لومباردي، التي ظهرت في مواد الحملة الانتخابية مرتديةً الحجاب، أن الدين يجب أن يصبح مشروعًا سياسيًا لخدمة المدينة.

ويؤكد هذان المرشحان على وحدانية الله، ويسعيان إلى الارتقاء بالمكانة الاجتماعية للمسلمين. ويُلاحظ هذا التوجه نفسه في مدن أخرى مثل ليكو وليجنانو في منطقة لومبارديا، حيث يسعى المرشحون المسلمون، بدعم من رؤساء بلديات يساريين، إلى ترسيخ هويتهم الدينية.