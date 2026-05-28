كيف تبتلع الطائرات الأمريكية مطار بن غوريون؟

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تتصاعد أصوات الغضب والاستياء داخل الكيان الصهيوني يومًا بعد يوم إزاء الوجود العسكري الأمريكي المكثف في مطار بن غوريون، أهم بوابة جوية دولية للكيان. فمنذ بداية الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران، تحوّل مطار بن غوريون عمليًا إلى قاعدة جوية تعجّ بطائرات التزود بالوقود الأمريكية، لدرجة أن مديري شركات الطيران التابعة للكيان الصهيوني يتحدثون عن شلل الرحلات المدنية وتزايد الأضرار.

ووفقًا لتقرير قناة الجزيرة، روى يانير كوزين، الصحفي في إذاعة الجيش الصهيوني، والذي كان في رحلة جوية برفقة رئيس الكيان، إسحاق هرتسوغ، أنه عند هبوطه في مطار بن غوريون، لم يرَ طائرة ركاب واحدة، بل كانت الطائرات الأمريكية هي الوحيدة الموجودة في المطار، وهو مشهد وصفه بأنه أشبه بالخيال. أثار هذا الوضع العديد من التساؤلات حول أبعاد الوجود الأمريكي، وسبب اختيار مطار بن غوريون، وعواقبه الاقتصادية والأمنية والقانونية.