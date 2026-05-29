إصدار المجلد الثالث من كتاب "أعلام الهداية" باللغة الآذرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر عن دار المجمع العالمي لأهل البيت (ع) للنشر والتوزيع المجلد الثالث من كتاب "أعلام الهداية" الذي يتطرق إلى حياة السيدة الزهراء عليها السلام إلى اللغة الآذرية.

إن هذا العمل يرسم صورة عن الشخصية الفردية والاجتماعية ومقاطع من مختلف تاريخ حياة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.

ويرى المؤلف أن بنت رسول الله (ص) تعد أبرز قدوة للمرأة وهي تمثل الأم المثالية في أصعب لحظات تاريخ الإسلام.

وبحسب ما ذكر المؤلف أنها عليها السلام شاركت في المعركة التي قامت مع المشركين وأنهت وأفشلت خطط المنافقين ومؤامراتهم، كما صمدت أمام الانحرافات، وتألقت شخصيتها في توعوية نساء المسلمين.

وتتحدث المواضيع الرئيسة لهذا الكتاب عن شخصية السيدة الزهراء في القرآن الكريم، ومظاهر عن الخصائص الأخلاقية والجسدية التي تشير على تفوق وأفضيليتها على أقرانها في جميع الأبعاد من نموها وزواجها ومواضعها الاجتماعية والسياسية بعد رحيل النبي الأكرم (ص).

وفي الختام يشتمل هذا العمل على مصحف فاطمة سلام الله عليها باعتباره الميراث العلمي لهذه السيدة الجليلة، مبينا بعض خصائصها.

وهذا العمل من تأليف السيد منذر الحكيم وبالتعاون مع عدي الغريباوي وقد ترجمه فريق من المترجمين إلى اللغة الآذرية وصدر بالقياس الوزيري.

