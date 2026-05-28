استمرار الفوضى الأمنية.. مقتل 8 أشخاص بينهم أطفال في مناطق عدة من سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ مع تصاعد حالة الفلتان الأمني التي تتسم بها مناطق سيطرة حكومة الشرع (أبو محمد الجولاني الارهابي)، ووسط انتشار السلاح بين المدنيين وعجز الجهات المعنية عن ضبط الأمن، تتواصل حوادث القتل والعنف والانفجارات في عدد من المحافظات السورية، مخلفة ضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخص وإصابة آخر، جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين في ريف مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، مبينًا أن القتيل ينحدر من بلدة تل براك، فيما ذكر أن المعطيات الأولية تدل على أن الحادثة جاءت على خلفية تجدد قضية ثأر قديمة بين عشيرتين.

وأفادت مصادر محلية بوجود انتشار أمني مكثف في محيط موقع الحادثة، وفي أطراف بلدة تل براك، وسط مخاوف من تطور التوترات إلى اقتتال عشائري واسع في المنطقة.

