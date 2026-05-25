محافظ النجف الأشرف يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قاعدة إسرائيلية داخل العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشف محافظ النجف يوسف كناوي، تفاصيل جديدة بشأن ما أثير مؤخرا حول وجود "قاعدة إسرائيلية" داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن الموقع الذي جرى الحديث عنه يقع في محافظة الأنبار وليس في النجف.

وقال كناوي، في تصريحات متلفزة إن "القاعدة الإسرائيلية التي أثير حولها الجدل كانت موجودة في الأنبار وليست في النجف"، نافيا ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بشأن وجود أي موقع مماثل داخل المحافظة.

وأضاف محافظ النجف أنه كان "أول من أبلغ الجهات المعنية في بغداد بعملية الإنزال"، مشيرا إلى أن المعلومات جرى التعامل معها وإيصالها إلى الجهات المختصة في حينها.

وأكد أن النجف "لم تكن جزءا من تلك الأحداث"، داعيا إلى توخي الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالملفات الأمنية الحساسة.

وأثارت تصريحات ومعلومات متداولة خلال الفترة الماضية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بشأن الحديث عن مواقع أو تحركات مرتبطة بجهات أجنبية واسرائيلية داخل بعض المحافظات العراقية، وسط مطالبات بالكشف عن الحقائق وتوضيح ملابسات تلك المعلومات للرأي العام.

