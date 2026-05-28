الملاحم البطولية للمقاومة الاسلامية تفشل محاولة تقدم للاحتلال الصهيوني جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان، مشاهد توثق جانباً من عمليات التصدي البطولية التي خاضها مجاهدوها خلال الفترة الممتدة بين 19الـ والـ 20 من أيار/مايو الجاري.

وتُظهر المشاهد الميدانية لحظات المواجهة العنيفة مع قوات وآليات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في أثناء محاولتها الرابعة للتقدم باتجاه بلدة حداثا في القطاع الأوسط من جنوبي لبنان.

وجاء في الفيديو أنّه وبعد ثلاث محاولات تقدّم إسرائيلية فاشلة إلى بلدة حداثا تزامنت مع غطاء ناري كثيف وإطباق استخباري شامل من الجو عاد العدو الإسرائيلي ليل الـ20 من أيار/مايو الجاري، إلى التقدّم في محاولة يائسة للسيطرة على البلدة فكانت الملاحم البطولية في التصدي من المسافة صفر، وفق فيديو الإعلام الحربي.

وأظهرت المشاهد عمليات الرصد الدقيق والمعلوماتية الشاملة التي نفذتها المقاومة لتحركات آليات وجرافات العدو عند أطراف البلدة وفي محيطها، حيث ظهر المجاهدون داخل غرف العمليات والمواقع الميدانية وهم يجهزون عتادهم العسكري والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، بجاهزية تامة ومعنويات وثقة عالية.

ووثقت كاميرا الإعلام الحربي حواراً عفوياً بين المقاومين في أثناء التجهيز للعملية. وبيّن المقطع المصور بدء التقدم الفعلي لآليات و"جيش" الاحتلال عند الساعة 08:45 مساءً (بتوقيت بيروت) تحت غطاء جوي كثيف من الطائرات الحربية التي شنت غارات عنيفة لإسناد القوة المهاجمة، إلا أنّ مجاهدي المقاومة كانوا في الانتظار على طريق (حداثا - رشاف)، حيث فجروا عبوات ناسفة ثقيلة في القوة المتقدمة، واندلعت اشتباكات عنيفة وصفتها المقاومة بأنّها "من المسافة صفر".

ونقل الفيديو أحاديث المقاومين المباشرة تحت أزيز الرصاص وقصف الطائرات، حيث قال أحد القادة الميدانيين: "الرؤية ليست واضحة... إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"، مؤكداً نجاح تفجير العبوات بالقوة الإسرائيلية المتقدمة.

تدمير 4 جرافات عسكرية وناقلة جند

وأظهرت التوثيقات لقطات نوعية تبرز شجاعة مجاهدي المقاومة، حيث تقدموا باتجاه جرافة تابعة لـ"جيش" الاحتلال كانت تشارك في محاولة الاقتحام، موجهين رسائل ميدانية مباشرة أمامها، قبل التعامل معها وإجبار القوات المعادية على التراجع.

وفي توثيق نهاري لنتائج الكمين المحكم والاشتباكات، عرض الإعلام الحربي لقطات تظهر جرافة عسكرية إسرائيلية ضخمة من نوع "D9" (تابعة لسلاح الهندسة) وهي مدمرة بالكامل ومحترقة ومتروكة في أرض المعركة بعد وقوع سائقها وحاميتها بين قتيل وجريح، إضافة إلى اشتعال ناقلة جند إسرائيلية تصاعدت منها أعمدة الدخان الكثيف بعد استهدافها بشكل مباشر.

وظهر أحد مجاهدي المقاومة واقفاً بكل ثقة وجرأة فوق حطام الجرافة الإسرائيلية المدمرة وسلاسلها الحديدية، مؤكداً فشل آلة العدو العسكرية أمام ثبات المقاومين، وأن مصير دبابات وجرافات الاحتلال هو التحطم على أرض الجنوب، مؤكداً أن الجنوبيين سيعودون إلى الديار مرفوعي الرأس وأن تحرير الأرض هو الغاية التي لا رجعة عنها.

واختتم الإعلام الحربي الفيديو بكلمات نصية جاء فيها: "انكسار جديد للعدو عند أعتاب حداثا رغم كل الجهد الناري والاستخباري والمحاولات الأربع لاحتلالها، حداثا أصبحت معلماً جديداً لإذلال العدو، وقرية أخرى من الجنوب الأبي التي لقّنت شعوب العالم درساً في التضحية والإباء ورفض الظلم مهما غلت الأثمان".

