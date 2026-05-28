إنفوغراف / تجليات القرآن في خطبة الغدير – العدد 10: تحذير الأمة من الانحراف بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
28 مايو 2026 - 08:48
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في خطبة الغدير، حذّر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) من مستقبل الأمة، فتحدث عن تحويل الإمامة إلى مُلكٍ عضوضٍ بعد رحيله، وأعلن أن مغتصبي هذه المنزلة الإلهية مستحقون للعنة الله. ثم استشهد بالآية 35 من سورة الرحمن، فوصف عقوبة هذا الانحراف بالعذاب الأليم والعجز عن طلب النصير يوم القيامة، محذراً من العواقب الوخيمة للخروج عن طريق الولاية.
