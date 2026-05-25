إنفوغراف / تجليات القرآن في خطبة الغدير – العدد 7: أمير المؤمنين علي (عليه السلام)؛ مصداق سورة العصر
25 مايو 2026 - 11:52
رمز الخبر: 1818624
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في جزء من خطبة الغدير، فسّر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) سورة العصر، وأعلن أن أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) هو النموذج الكامل للإيمان، وقبول الحق، والصبر، واعتبره المصداق الأتم للنجاة من الخسران. كما ذكّر المسلمين بالآية 102 من سورة آل عمران، داعياً إياهم إلى تقوى الله والثبات على الإسلام حتى نهاية العمر.
تعليقك