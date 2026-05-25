العتبة الحسينية تبرم اتفاقاً في إيران لترجمة "موسوعة أهل البيت القرآنية"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، الشيخ علي القرعاوي، عن إبرام اتفاق رسمي يقضي بتكفل القسم بترجمة “موسوعة أهل البيت القرآنية”، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد العتبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون الفكري والديني.

وقال الشيخ القرعاوي أن: الاتفاق جرى التوصل إليه خلال زيارة وفد القسم لجامعة الحديث والعلوم الدينية في مدينة قم، مؤكداً أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى نشر علوم أهل البيت (ع) وترسيخ الثقافة الإسلامية.

وأضاف القرعاوي أن الجولة الفكرية شملت لقاءً مع وكيل المرجعية الدينية العليا في إيران، السيد جواد الشهرستاني، فضلاً عن زيارة مؤسسات (الدليل، والخلق العظيم، ووارث الأنبياء للنهضة الحسينية)، حيث جرى تدارس مشاريع وأفكار نوعية لتطوير العمل الثقافي المشترك.

وفي سياق اللقاءات الرسمية، أشار رئيس قسم الشؤون الفكرية إلى أنه التقى بالسيد علي قاضي عسكر في مرقد "الشاه عبد العظيم الحسني"، وسلّمه مجموعة من نتاجات وإصدارات العتبة الحسينية، مؤكداً الاتفاق على إقامة فعاليات ومناسبات دينية مشتركة، وتوسيع آفاق التنسيق الثقافي والإعلامي بين الجانبين.

واختتم الشيخ القرعاوي بالإشارة إلى زيارة مكتبة دار الحديث للاطلاع على نتاجاتها العلمية، مؤكداً وضع آليات عملية لإدامة التعاون المعرفي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

.....................

انتهى / 323