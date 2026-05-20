ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأوكرانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يعود تاريخ وصول الإسلام إلى أوكرانيا إلى النصف الأول من القرن العاشر الميلادي، عندما زارها تجار مسلمون. دخل الإسلام البلاد من الجنوب، من الدول العربية وتركيا، ومن الشرق، من القوقاز. يعيش المسلمون بأغلبية في شبه جزيرة القرم. وقدّر مركز بيو للأبحاث عدد المسلمين في أوكرانيا بنحو 393 ألف نسمة، بينما يُقدّر مركز الشؤون الإسلامية في أوكرانيا عددهم بنحو مليوني نسمة. تشير بعض الإحصاءات إلى أن حوالي 100 ألف من سكان أوكرانيا هم من المسلمين الشيعة.

ومعظم الشيعة في أوكرانيا هم مهاجرون من جمهورية أذربيجان وإيران وكازاخستان وأوزبكستان. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال أوكرانيا، بدأ الشيعة في أوكرانيا أنشطتهم الدعوية، واعتنق بعض الأوكرانيين مذهب أهل البيت (عليهم السلام). ويُحيي الشيعة في أوكرانيا ذكرى عاشوراء منذ سنوات عديدة. مع تزايد عدد الشيعة في البلاد، برزت الحاجة المُلحة لترجمة النصوص الإسلامية والشيعية إلى اللغة الأوكرانية. ويُعدّ القرآن الكريم من أبرز النصوص الإسلامية التي تُرجمت إلى هذه اللغة عدة مرات. فيما يلي مقال بقلم ميخايلو ياكوبوفيتش حول أول ترجمة للقرآن الكريم إلى الأوكرانية من منظور شيعي. تعود جذور أحدث ترجمة للقرآن الكريم إلى الأوكرانية إلى أنشطة الطائفة الشيعية الاثني عشرية في أوكرانيا، وتحديدًا مركز أهل البيت للثقافة الإسلامية في أوكرانيا وشرق أوروبا.