نيجيريا تستضيف مؤتمراً حول فكر الإمام الخميني (ره)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن المنتدى الأكاديمي للحركة الإسلامية في نيجيريا، بقيادة الشيخ إبراهيم يعقوب زكزاكي، عن الدورة السابعة والثلاثين من "أسبوع الإمام"، الذي يُقام تحت شعار "نضال الإمام الخميني ضد الهيمنة العالمية". ويُكرّس هذا الحدث السنوي لتكريم الإرث الفكري ونضالات ومساعي مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإمام روح الله الخميني، في مواجهة الظلم والهيمنة العالميين، وسيتضمن هذا العام باقة متنوعة من البرامج في مختلف أنحاء نيجيريا.

ووفقًا للبيان الصادر، سيُقام الحدث على جزأين رئيسيين: حملات توعية على مستوى البلاد: من 31 مايو إلى 1 يونيو 2026، ستُقام فعاليات ثقافية وتوعوية في مختلف المؤسسات والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد. وقد حثّ المنتدى الأكاديمي للحركة الإسلامية الراغبين في المشاركة على التواصل مع منسقي الولايات للحصول على مزيد من التفاصيل. حفل الختام: سيُعقد اللقاء الرئيسي والختامي في 3 يونيو 2026، في العاصمة أبوجا. سيشهد حفل الختام، الذي سيحضره أكاديميون ونشطاء اجتماعيون، نقاشات معمقة حول موضوعين محوريين: "الإعلام وأشكال الهيمنة العالمية الجديدة" - تقدمه مرضية هاشمي. "من الثورة إلى المقاومة: الأثر العالمي لفكر الإمام الخميني" - يقدمه نور الدين أميديجي. كما ستُعقد حلقة نقاش متخصصة بعنوان "دور الأكاديميين في مواجهة الظلم العالمي" ضمن فعاليات الحفل. وسيُختتم الحدث بكلمة أخيرة يلقيها الشيخ إبراهيم زكزاكي. وقد وجّه المنتدى الأكاديمي للحركة الإسلامية دعوة مفتوحة لعموم الجمهور والطلاب والأكاديميين والنشطاء الاجتماعيين وجميع دعاة العدالة لحضور هذا اللقاء التاريخي.