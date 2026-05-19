صحفي أمريكي يروي زيارته لإيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يسلط وايت ريد الضوء على التناقضات بين الخطاب السائد والملاحظات الميدانية، منتقدًا ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية. يقدم وايت ريد، الصحفي والمراسل الأمريكي لموقع "ذا غرايزون" والمعروف بتغطيته للسياسة الخارجية الأمريكية والنزاعات الدولية، روايةً مباشرةً تتحدى الروايات الغربية السائدة حول إيران. سافر ريد إلى إيران في أبريل/نيسان 2026 ضمن وفد من الصحفيين الدوليين، وزار مواقع تضررت في هجمات نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالاستناد إلى ملاحظاته الميدانية، ينتقد ريد تأطير وسائل الإعلام السائدة، واستخدام المصادر الانتقائية، وتهميش الأصوات البديلة، بينما يدرس كيف تُشكل التغطية الغربية التصورات العالمية عن إيران والمنطقة ككل.

فيما يلي النص الكامل للمقابلة: س: قبل السفر إلى إيران، كيف تصف الرواية السائدة حول إيران في وسائل الإعلام الأمريكية والغربية، وإلى أي مدى تحدّت ملاحظاتك المباشرة هذه الرواية أو تناقضتها؟ لا تزال الرواية السائدة بشأن إيران في الولايات المتحدة ووسائل الإعلام الغربية كما هي منذ عام ١٩٧٩. أي أن إيران، وفقًا لوسائل الإعلام الغربية ووجهة النظر الغربية، نظام قمعي استبدادي للغاية. إنهم مولعون بكلمة "نظام"، التي، في هذا السياق، لا وجود لها إلا لقمع شعبها واستغلاله. هذه هي الرواية الوحيدة المسموح بعرضها في المؤسسات الإعلامية البارزة. ونتيجة لذلك، تصبح هذه الرواية هي الاعتقاد السائد الذي يولد عليه معظم الأمريكيين، بغض النظر عن ذكائهم أو قدرتهم على التفكير النقدي. إنها النظرة الافتراضية التي ينشأ عليها المرء في الولايات المتحدة والغرب.