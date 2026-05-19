جمعية "قادمون" تستضيف مؤتمراً "محوره الأمة" حول شهداء ميناب من الأطفال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يستضيف مجمع قادمون العالمي مؤتمراً بعنوان "محور الأمة: شهداء مناب الأطفال؛ سردية الظلم وصحوة الأمة"، بمشاركة خبراء ومفكرين من مختلف البلدان. ​​وسيتم بثّ المؤتمر مباشرةً على قناة الكوثر وشبكة سفير الإلكترونية.

وينظم مجمع قادمون العالمي، في إطار رسالته لكشف الجرائم المرتكبة ضد أطفال العالم الإسلامي المظلومين وإيقاظ الضمائر الواعية، مؤتمر "محور الأمة" المتخصص، والذي يركز على شهداء مناب الأطفال وسردية ظلمهم وصحوة الأمة الإسلامية. وسيجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمفكرين البارزين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لدراسة وتحليل مختلف أبعاد المأساة التي عانى منها أطفال مناب، والجرائم البشعة التي ارتكبها أعداء الأمة الإسلامية، ودور هذه الفظائع في إيقاظ وتعزيز التضامن داخل الأمة.

تُمثل هذه المبادرة الثقافية والإعلامية، المصممة لرفع مستوى الوعي العام وإيصال صوت المظلومين في العالم الإسلامي، خطوة فعّالة نحو ترسيخ نهجٍ يركز على الأمة الإسلامية ومواجهة حملات التشويه والتستر على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ولا سيما الأطفال. يمكن لمن يرغب بمتابعة المؤتمر مشاهدته مباشرةً يوم الأربعاء 20 مايو/أيار 2026، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت طهران، على قناة الكوثر وشبكة سفير الإلكترونية.