صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران دمرت 228 منشأة عسكرية أمريكية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نُشرت صورٌ التقطتها الأقمار الصناعية، إلى جانب تقريرٍ نُسب إلى صحيفة واشنطن بوست، تُظهر أن إيران شنت هجومًا مدمرًا على 228 منشأة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في منطقة الخليج الفارسي.

وتشير الصور المنشورة إلى أن إيران دمرت ما لا يقل عن 228 منشأة عسكرية ومعدات في 15 قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الخليج الفارسي. وفي إحدى الحالات، رُصدت حفرة انفجار ضخمة في قاعدة جوية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الخبراء أن حجم الأضرار يفوق بكثير ما أعلنته الحكومة الأمريكية علنًا. وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمريكيين أنفقوا ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال الحرب ضد إيران مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التعافي من صدمة إمدادات النفط الناجمة عن اضطرابات الشحنات عبر مضيق هرمز قد يستغرق شهورًا.