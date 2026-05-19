باحث باكستاني: الإيمان يجعل الأمة لا تُقهر؛ إيران "حطمت غطرسة أمريكا"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال مريد حسين نقوي، نائب رئيس وفاق المدارس الشيعية في باكستان، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع علي الكبير بلاهور: "متى ما تسلح المرء بقوة الإيمان، فلن تستطيع أي قوة هزيمته. لقد تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعون الله تعالى، من تحطيم غطرسة أمريكا وإذلالها". وأضاف: "المنافقون أشد خطراً من الكافرين، فالكافرون أعداء مكشوفون يمكن الاستعداد لهم، أما المنافق فيضرب من الداخل، فيباغت المرء". وأعلن العالم الديني: "إن من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء لا يستحقون الاحترام، والوقوف أمامهم عار وخزي". في جزء آخر من خطابه، مشيرًا إلى استشهاد قائد المقاومة، قال: "لقد بذل آية الله العظمى السيد علي خامنئي حياته في سبيل الله عز وجل، وأجرى صفقة عظيمة مع ربه. للمعاملة مع الله أشكال عديدة؛ فالأخلاق الحميدة شكل من أشكال هذه المعاملة، والعدل والإنصاف في التعامل مع الآخرين معاملة أيضًا، وفي بعض الأحيان، تمثل التقوى أسمى وأجمل معاملة مع الله."

وأكد إمام صلاة الجمعة في لاهور: "إذا تسلح المرء بقوة الإيمان، فلا قوة تستطيع هزيمته. لقد أذلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعون الله عز وجل، غطرسة أمريكا." وأضاف: "لا يمكن القيام بالأعمال الصالحة إلا بفضل الله. يجب على من يخدمون الدين ألا يظنوا أن هذه الأمور مستحيلة بدونهم؛ فهذه القدرة ليست كمالًا شخصيًا، بل هي فضل إلهي وعناية إلهية." وفي ختام كلمته، أكد نائب رئيس وفاق المدارس الشيعية في باكستان على أهمية الإخلاص في الأعمال، قائلاً: "إن نوم أمير المؤمنين، الإمام علي (عليه السلام)، ليلة الهجرة كان مثالاً على معاملته وتضحيته. فإذا اقترن نوم المرء بالإخلاص، فإنه يُعدّ وسيلة لنيل الرضا الإلهي".