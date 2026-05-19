بورصة طهران تستأنف تعاملاتها بعد 80 يوماً

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استأنفت بورصة طهران تعاملاتها اليوم الثلاثاء بعد توقف استمر 80 يوماً، وسط أداء متباين للأسهم وعودة تدريجية لنشاط السوق.

وبدأت التداولات في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم في قاعة معاملات بورصة طهران.

واستمر إغلاق أسهم أكثر من 40 شركة متضررة من تداعيات الحرب الصهيوأمريكية، وتركزت معظمها في قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية.

وشهدت الجلسة عودة أسهم قطاعي المصارف وصناعة السيارات، إلى جانب إعادة فتح بعض صناديق الرافعة المالية بحد أقصى للبيع يبلغ 100 ألف وحدة.

وسجلت القيمة الإجمالية لأوامر الشراء نحو 1,575 مليار تومان. وبلغت قيمة طلبات البيع المتراكمة في الطابور حوالي 10.3 تريليون تومان (ما يعادل 10.3 همت بالعملة المحلية).

وتداولت 28% فقط من الأسهم المدرجة في النطاق الإيجابي، بينما قادت شركات "فملي" (الوطنية للنحاس)، و"شبندر" (مصفاة بندر عباس)، و"شستا" (الاستثمارية لتأمين الضمان الاجتماعي) قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً.

