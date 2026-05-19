إقامة مهرجان تكريمي لـ 3000 طالب وطالبة في النجف الأشرَف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقام فريق فتية أمير المؤمنين (ع) الخيرية للتعليم المجاني، بدعم ورعاية آية الله الشيخ محمد اليعقوبي، مهرجاناً تكريمياً لأكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من الحاصلين على درجة الإعفاء العام، في النسختين الخامسة والسادسة للعام الدراسي 2025-2026. وجرى الاحتفال في قصر الثقافة والتنمية الدولية بمحافظة النجف الأشرف.

وشهد المهرجان حضوراً لافتاً ضمَّ عدداً من رجال الدين والفضلاء، ونخبة من الأساتذة التربويين ومدراء المدارس، إلى جانب فقرات ثقافية ونشاطات تكريمية متنوعة عكست روح التعاون بين المؤسسات التطوعية والجهات التشريعية والدينية.

وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت عضو لجنة التربية النيابية، النائب شيماء الفتلاوي، أن اللجنة تضع في أولوياتها رعاية الطاقات الشبابية وتوفير البيئة الملائمة لهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل العراق،مشددة على أن استحقاق “الإعفاء العام” هو ثمرة جهد استثنائي يستحق الدعم والمساندة.

وأجمع الحاضرون على أن مثل هذه المبادرات المجتمعية تسهم بشكل مباشر في تحفيز الطلبة على مواصلة مسيرتهم العلمية بتفوق، وبناء جيل واعٍ يتحلى بروح العلم والعطاء.

