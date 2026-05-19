إطلاق مشروع (سفراء الثقلين) لتنمية الطاقات الشبابية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أطلق قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، مشروع (سفراء الثقلين) الهادف إلى تنمية الطاقات الشبابية.

وقال مديرُ مركز مُلتقى القمر الثقافي التابع للقسم، الشيخ حارث الداحي، إن "فعّاليات المشروع تُنظّم في مقرّ دار القرآن الكريم بقضاء النصر في محافظة ذي قار، وبإشراف مجموعةٍ من الأساتذة والمختصّين". مبيّنًا أن "البرنامج يتضمّن حزمة متكاملة من الورش التطويرية والدورات التأهيلية والأنشطة الثقافية والتربوية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم العلميّة والفكريّة والاجتماعية وصقلها".

وأضاف أن "المشروع يأتي ضمن خطّةٍ متواصلة تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو المسارات النافعة، فضلاً عن توفير بيئةٍ ثقافيّة وتربويّة داعمة، تُسهِمُ في تنمية المهارات وتعزيز القيم الأصيلة، وترسيخ روح التعاون والعمل البنّاء بين المشاركين".

