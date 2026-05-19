النفط يسجل أعلى مستوى في أسبوعين بدعم مخاوف الإمدادات 

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا تجاوز 3 بالمئة، لتبلغ أعلى مستوياتها في أسبوعين، في ظل تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ زادت العقود الأجلة لخام برنت تسليم يوليو بمقدار 2.84 دولار، أو 2.6 بالمئة، مسجلة 112.10 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 3.24 دولار، أو 3.1 بالمئة، ليغلق التداول عند 108.66 دولار.

وهذا هو أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ الرابع من مايو، وأعلى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ السابع من أبريل.

