الأمن الإيرانية: تفكيك 4 خلايا للإرهابيين التكفيريين في جنوب شرق البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قالت وزارة الأمن الإيرانية في بيان: تمكن رجال الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان من رصد واعتقال 19 إرهابياً من أعضاء أربع خلايا تابعة للإرهابيين التكفيريين، والذين كانوا يخضعون للتوجيه المباشر من العدو الأمريكي-الصهيوني، وذلك قبل قيامهم بأي تحرك.

وضُبط في مخبأ هؤلاء المرتزقة، رشاش دوشكا، وقاذفتا آر بي جي 7 مع 7 قذائف خاصة بهما، وسلاح أمريكي من طراز M4، و5 بنادق كلاشينكوف، و6 مسدسات، ومنظاران عسكريان، وكمية كبيرة من الذخائر.

وكان معظم المرتزقة المعتقلين من الأجانب الذين دخلوا البلاد بعد استقطابهم وتجنيدهم في الجماعات الإرهابية التكفيرية واجتيازهم تدريبات عسكرية.

