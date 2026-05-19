استطلاع يكشف الاتجاهات في أمريكا حول العدوان الغاشم على ايران

19 مايو 2026 - 09:15
رمز الخبر: 1816146
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الغالبية العظمى من سكان الولايات المتحدة يعتقدون أن النزاع المسلح مع إيران يمثل خطأ فادحا ارتكبته الإدارة الأمريكية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، ان 64% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بأن قرار خوض المواجهة مع إيران كان خطأ من جانب أمريكا، في حين اعتبر 30% فقط أن هذا الخطوة كانت صحيحة، بينما عجز الباقون عن الإدلاء برأي واضح في هذا الشأن.

وأشارت النتائج إلى أن السبب الرئيسي وراء معارضة الأمريكيين للتورط في النزاع مع ايران يتمثل في التأثير السلبي الكبير لهذا الصراع على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتبعات الحرب على الأسواق العالمية.

