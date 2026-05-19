مسلح يقتحم مركزًا اسلاميًا في مدينة "سان دييغو" الامريكية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت مصادر محلية، بوقوع حادث إطلاق نار نشط قرب مسجد في المركز الإسلامي بمنطقة كليرمونت شمال شرق مدينة سان دييغو الأمريكية، مع أنباء أولية عن سقوط إصابات.

وتلقت إدارة شرطة سان دييغو بلاغا حوالي الساعة 12:00 ظهرا (بتوقيت المحيط الهادئ) عن وجود مسلح في المركز الإسلامي الكائن في 7050 شارع إيكستروم.

وأكدت الشرطة عبر منصة "إكس" أنها تتعامل مع حادثة "مطلق نار نشط"، وطلبت من السكان تجنب المنطقة والبقاء في منازلهم.



وقالت الشرطة "تحييد تهديد بعد اقتحام مسلح مركزا إسلاميا في المدينة"، مضيفة "مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في المركز الإسلامي بالمدينة بينهم المهاجمان".



بدورها نقلت "إن بي سي" عن مسؤولين أمنيين، "مقتل شخصين يشتبه أنهما أطلقا النار في المركز الإسلامي بسان دييغو".

وجاء الحدث في وقت لم تُعرف أسباب ودوافع هذا الهجوم، قد يتصف بالعنصرية (أوم ما يسمى بالمصطلاح الحديث الإسلاموفوبيا)، ويُراد مها معاداة للمجتمعات المسلمة في أمريكا.

