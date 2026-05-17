رئيس مجلس علماء الشيعة يستنكر الصمت العالمي إزاء الفظائع الإسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد بقية الله بكراتشي، وصف حجة الإسلام شبير حسن ميثمي الإيمان بأهل البيت (عليهم السلام) ومحبتهم بأنهما أعظم نعمة إلهية، وصلت إلى الجيل الحالي بفضل نضال وتضحيات الآباء والأجداد والعلماء. وأكد أن الحفاظ على هذه النعمة ونقلها إلى الأجيال القادمة مسؤولية جسيمة تقع على عاتق جميع المؤمنين. وأعرب ميثمي عن قلقه البالغ إزاء طرد المقيمين الشيعة الباكستانيين من الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن العديد منهم قد أُجبروا على ترك منازلهم، وصودرت ممتلكاتهم، بل وشهدوا تشتت شمل أسرهم. ودعا العلماء والزعماء الدينيين إلى متابعة هذه القضية بجدية واتخاذ خطوات ملموسة لحلها. وفيما يتعلق بالتطورات في فلسطين ولبنان، أشار الشيخ الجليل إلى أنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، فإن عدوان الكيان الصهيوني مستمر، حيث استشهد أكثر من مئة شخص في الهجمات المتواصلة. انتقد بشدة صمت القوى العالمية إزاء هذه الجرائم، واصفًا إياه بدليل على استهتارها بحقوق الإنسان. وفي معرض حديثه عن التطورات في منطقة الخليج العربي، قال إن الولايات المتحدة والصين تحاولان الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز وإلغاء رسوم العبور.

وحذر من أنه في حال تحقق هذا السيناريو، ستواجه الدول العربية في المنطقة عواقب وخيمة. وأشاد رجل الدين الباكستاني بالقدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أن إيران تمكنت خلال حرب الأربعين يومًا من إسقاط العديد من الطائرات المقاتلة الأمريكية المتطورة، بما في ذلك طائرات إف-35 وإف-15، بالإضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًا (أواكس). وفي خطبه، حثّ الميثامي المؤمنين على التقوى، وشدد على أهمية ذكر الله والشكر له. وقال: "رضا الله هو السبيل الوحيد للسعادة الحقيقية والنجاح. لا ينال الإنسان السلام والنجاة إلا إذا بنى حياته على أساس التقوى وذكر الله والشكر على نعمه".