الأمم المتحدة تدين إجبار الفلسطينيين على النزوح المستمر وهدم المنازل بالضفة وغزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشار خياري خلال كلمته أمس، بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، إلى أن الأمم المتحدة لا تزال توثق عمليات الإجلاء القسري المنهجي للفلسطينيين، وهدم المنازل، والتوسع الاستيطاني وانتشار البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات في القدس الشرقية، تفتقر إلى أي مشروعية قانونية وتعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، لفت خياري إلى أن أكثر من 85% من سكان غزة أُجبروا على النزوح على أثر الإجراءات الإسرائيلية، وغالبيتهم تعرضوا للنزوح المتكرر.