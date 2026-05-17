رجل دين شيعي: الباكستانيون يجددون قسم الولاء في منار باكستان تكريماً للزعيم الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال العلامة مقصود علي دومكي، الزعيم المركزي لمجلس وحدة المسلمين في باكستان، إن الحزب يعمل على تحقيق وحدة المسلمين، والدفاع عن المظلومين، ونشر الوعي العام، وتعزيز القيم الإسلامية في ضوء تعاليم وفكر الزعيم الشهيد عارف حسين الحسيني، وقائد الثورة الإسلامية روح الله الخميني. وأدلى بهذه التصريحات خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي لمجلس وحدة المسلمين في باكستان بمدينة سكر، والذي حضره عدد كبير من كوادر الحزب وعلماء الدين والمسؤولين التنظيميين من مختلف أنحاء المنطقة. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال العلامة مقصود علي دومكي إن الزعيم الشهيد علي خامنئي كان من أعظم قادة الثورة في العصر الحديث، حيث قاد إيران والأمة الإسلامية لأربعة عقود.

وأضاف أن الزعيم ألهم الشعب الإيراني بالوعي والصبر والثبات على طريق الحق. وأضاف أن عمالًا من مختلف أنحاء إقليم السند، إلى جانب أهالي البلاد، سيشاركون في التجمع الوطني الذي سيُقام في منار باكستان يوم 13 يونيو/حزيران لتكريم القائد الشهيد وتجديد عهدهم بالولاء لقيادة العالم الإسلامي. كما ألقى كلٌ من رئيس الإقليم شودري أزهر حسن، ورئيس المجلس المنتخب حديثًا، المحامي إحسان علي شار، ومحسن سجاد، ومولانا سيد أسلم شاه موسوي، كلماتٍ أمام الحضور. وأكدوا أن الأمة الإسلامية، في ظل الظروف الراهنة، بحاجة ماسة إلى الوحدة والتنظيم والتوعية والنهضة الفكرية، وأن مجلس وحدة المسلمين في باكستان يواصل رسالته في خدمة المجتمع والوفاء بمسؤولياته الدينية والوطنية تحقيقًا لهذه الغاية.