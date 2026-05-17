بن غفير يحرض على تشجيع الهجرة من قطاع غزة وتعزيز الاستيطان في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ حرض وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير على "تشجيع الهجرة من قطاع غزة، وتعزيز الاستيطان اليهودي في لبنان".

وقال بن غفير: "يجب عدم الخوف من تدمير كل من يتجرأ على رفع السلاح لقتلنا".

وفي السياق نفسه، طالبت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين بإقامة مستوطنات إسرائيلية في جنوب لبنان، زاعمة أن هذه المنطقة "وعدوا بها".

وطالب المستوطنون بأن "تصبح المنطقة جزءاً من إسرائيل مستقبلاً".

وكانت الناشطة الاستيطانية الإسرائيلية سلوتسكين دعت إلى "منع عودة السكان اللبنانيين إلى المناطق الحدودية بعد العمليات العسكرية، تمهيداً لفرض وجود مدني إسرائيلي دائم هناك وإعلان المنطقة جزءاً من إسرائيل".