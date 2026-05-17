حكيم إلهي: إيران تناضل من أجل الحقوق والحرية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ألقى الدكتور عبد المجيد حكيم إلهي، ممثل آية الله علي خامنئي في الهند، كلمةً أمام حشدٍ في كلية الشيعة بمدينة جونبور مساء الخميس. وخلال الفعالية، تناول العلاقات بين إيران والهند، بالإضافة إلى الوضع الدولي الراهن. وفي تصريحٍ لوسائل الإعلام، قال الدكتور عبد المجيد حكيم إلهي إن إيران تناضل من أجل حقوقها وحريتها، مؤكداً أن الوضع في إيران مستقرٌ الآن، وأن الشعب الإيراني ما زال قوياً وعازماً.

ورداً على تصريحات دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة لا تبدو جادة في التوصل إلى أي اتفاق، وأنها تطالب بأمورٍ لا يمكن لإيران قبولها. وأضاف أن إيران تسعى إلى العدالة والاستقلال، بينما تسعى الولايات المتحدة الآن إلى السيطرة على أسعار النفط، ولا تُبدي اهتماماً حقيقياً بأي اتفاقٍ حقيقي. كما قال الدكتور عبد المجيد إن الولايات المتحدة هاجمت إيران رغم بُعد المسافة بينهما، ودون أي مبررٍ وجيه، مُدعياً ​​أن العديد من الأبرياء فقدوا أرواحهم، بمن فيهم طالبات. وذكر كذلك أنه إذا تم استخدام الأسلحة النووية كمبرر، فقد أوضحت إيران بالفعل أنها لا تمتلك أي نوع من الأسلحة النووية.