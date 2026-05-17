نجاح الخطة الأمنية والخدمية لزيارة الإمام الجواد (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: إن “هناك جهوداً استثنائية بذلت خلال زيارة الإمام الجواد (عليه السلام)”.

وأضاف، أنه “نعلن باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، نجاح الخطة الأمنية والخدمية بشكل كامل وانتهاء جميع فصولها”.

مشيرًا إلى أن “الخطة الأمنية مرت بثلاث مراحل، الأولى تمثلت بالعمليات الاستباقية التي سبقت تنفيذ الخطة بعدة أيام وقد تصل الى شهر، وشاركت فيها مختلف الصنوف والتشكيلات وأدت واجباتها كاملة”.

وأشار إلى أن “المرحلة الثانية تضمنت فحص وتجريب القطعات على الأرض، مع تنفيذ ممارسات مشابهة لما جرى تطبيقه، ومعالجة جميع الثغرات والخطوط في عموم بغداد”، منوهًا بأن “المرحلة الثالثة كانت مرحلة التنفيذ المباشر”.

وأكد أنه “حتى هذه اللحظة لم يسجل أي خرق أمني”، لافتًا إلى أن “أبرز ما ميز الخطة الأمنية للعام الحالي هو إعلان مدينة الكاظمية المقدسة مدينة منزوعة السلاح بشكل كامل”.

ابتعاد عن العسكرة

وتابع أن “الخطة كانت أمنية وليست عسكرية، وابتعدت عن العسكرة والإجراءات العسكرية”، مشيرًا إلى أن “الخطة لم تشهد أي خرق أمني أو حوادث مرورية أو حرائق”.

وأردف أن “الخطة شهدت مشاركة قطعات من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، إضافة الى طلبة كلية الشرطة والمعهد العالي”.

مؤكدا أن “هناك وعياً وتعاوناً عاليين من جميع الجهات المشاركة”.

وأضاف ان “الخطة لم تسجل سوى شائعات محدودة”، منوها بأن “عدد المواكب المشاركة بلغ 1200 موكب، مع تخصيص 151 عجلة إسعاف”.

واستطرد، ان “عدد العجلات المشاركة في عمليات النقل تجاوز 400 عجلة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي”.

تنسيق لإنجاح الزيارة

من جهته قال قائد عمليات بغداد، وليد خليفة، إنه “تم تنظيم خطة تنسيقية اشتركت فيها قطعات الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي، حيث كان هناك جهد استخباري كبير توزع على طول طرق الزائرين في بغداد”.

وأضاف، أن “محاور الزيارة تضمنت 42 محوراً، توزعت بين مناطق الكرخ والرصافة، فضلاً عن فتح 42 مقراً للسيطرة”، مؤكداً “نجاح الخطة بالتنسيق مع جميع القطعات الأمنية والعتبة الكاظمية المقدسة”.

وأشار إلى، أن “الخطة شهدت تنظيماً كبيراً للخدمات المقدمة للزائرين من قبل المواكب والعتبة الكاظمية المقدسة وأمانة بغداد، ممثلة بجميع دوائر البلدية على طول طرق الزائرين خلال هذه الزيارة، فضلاً عن الخدمات المقدمة من وزارات الصحة والنقل والكهرباء والنفط”.

