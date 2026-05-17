العميد أبوالفضل شكارجي يحذر أميركا من عواقب شدية لتكرار أي حماقة منها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال العميد شكارجي، اليوم الاحد رداً على سؤال الصحفيين حول التبجحات والتهديدات المتكررة الصادرة من الرئيس الأمريكي المتوهم ضد إيران: إن تكرار أي حماقة من قبل اميركا للتعويض عن فقدان ماء وجهها في الحرب العدوانية المفروضة الثالثة ضد إيران، لن تكون له عواقب سوى تلقيها ضربات اشد وأكثر قسوة.

واضاف: على الرئيس الاميركي اليائس أن يعلم أنه في حال تنفيذ التهديدات والاعتداء مجدداً على إيران الإسلامية، فإن الاصول الامريكية والجيش الامريكي المهترئ سيواجه سيناريوهات جديدة وهجومية ومفاجئة وعاصفة، وسيغوصون في المستنقع الذي صنعوه بأنفسهم نتيجة السياسات المغامرة لهذا الرئيس.

