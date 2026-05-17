آية الله اليعقوبي يدعو حوزة النجف للتخصص في التاريخ تزامناً مع ذكراها الألفية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ دعا آية الله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) فضلاء وطلبة الحوزة العلمية إلى التخصص في الدراسات التاريخية، ولاسيما تاريخ التشيّع والشيعة والحوزات العلمية، وذلك تزامناً مع قرب حلول الذكرى الألفية الأولى لانتقال الحوزة العلمية والمرجعية الدينية إلى النجف الأشرف بهجرة الشيخ الطوسي إليها من بغداد سنة 448هـ.

وبيّن اليعقوبي أن من ثمرات هذه البحوث التاريخية الكشف عن الامتداد الأصيل للتشيّع في عصر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ودحض المزاعم التي تحاول تصويره بوصفه توجهاً سياسياً نشأ في مراحل متأخرة من التاريخ الإسلامي.

وأشار اليعقوبي إلى تجذّر التشيّع في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنه لم يقتصر على الشخصيات المعروفة تاريخياً بولائها لأمير المؤمنين (عليه السلام)، كسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، والمقداد بن الأسود من المهاجرين، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي الهيثم مالك بن التيهان، وسهل بن حنيف من الأنصار، بل شمل شخصيات أخرى لم تنل الحضور ذاته رغم ثباتها على الولاء والنهج الحق، أمثال خالد بن سعيد بن العاص الأموي وغيره.

ودعا اليعقوبي إلى إحياء هذه المناسبة باحتفالات واسعة، مع تسليط الضوء على صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموالين لأمير المؤمنين (عليه السلام)، والتعرّف على مواقفهم، وإثارة هذه الصفحات المشرقة من تاريخنا الإسلامي.

ومن الجدير بالذكر أن سماحته كان قد دعا بتاريخ 22/12/2019 م إلى الاستعداد لمناسبة مرور ألف عام على انتقال الحوزة العلمية إلى النجف الأشرف

