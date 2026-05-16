مدن يمنية تشهد وقفات شعبية بعنوان"غضباً للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نُظمت في قرى وعزل ومديريات محافظة صعدة اليوم، مئات الوقفات الشعبية الحاشدة عقب صلاة الجمعة تحت عنوان "غضباً للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين".

وخلال الوقفات، أكد المشاركون أن الصهيونية العالمية وأذرعها الشيطانية هم من يقف وراء تدنيس المقدسات وفي مقدمتها القرآن الكريم.

وأشاروا إلى أن الشعب اليمني لن يسكت على هذه الجريمة الكبيرة بحق أقدس المقدسات، وسيواصل الثبات على الموقف المبدئي في مساندة غزة، والدفاع عن قضايا ومقدسات الأمة.

وأكد بيان صادر عن وقفات صعدة، أن الإساءة للقرآن الكريم تعكس حجم العداوة الشديدة والحقد الذي يحمله اليهود والأمريكان نحو كتاب الله عز وجل وكل المقدسات الإسلامية.

وأشار إلى أن تلك الإساءات المتكررة والمتعمدة، تعكس خوف الأعداء الشديد والدائم من القرآن الكريم الذي كشف حقيقتهم، وفضح مخططاتهم وأساليبهم، وهم يحاربونه لأنه المنهج الإلهي القادر على بناء أمة واحدة قوية حضارية تستطيع مواجهتهم والقضاء على مشاريعهم الشيطانية.

وأوضح أن الشعب اليمني قدّم بتوفيق الله وبمشروعه القرآني وقائده الحكيم والشجاع ومواقفه التاريخية، شاهدًا ودليلًا على ذلك في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي.

وأدان البيان، الإساءات المتكررة من قبل أعداء الله "الأمريكان والصهاينة"، للقرآن الكريم، وتدنيس المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، في ظل صمت الأنظمة العربية والإسلامية المريب.

ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى حملات واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، والخروج في مسيرات مليونية في كل عواصم ومدن الدول العربية والإسلامية.

وأكد البيان، ثبات الموقف القرآني والديني والأخلاقي المساند والمناصر للأشقاء في غزة والعمل على تحرير أرض فلسطين المباركة، مشيدًا بمواقف الأشقاء في حزب الله القوية والموجعة للكيان الصهيوني المؤقت.

كما أكد على حق الجمهورية الإسلامية في إيران في الرد على كل الاعتداءات الظالمة وغير المشروعة من قبل طواغيت الأرض "أمريكا وإسرائيل".

وبارك البيان، نجاح الأنشطة والدورات الصيفية للعام 1447هـ، داعيًا إلى الدعم والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الختامية والتكريمية للمعلمين والطلاب والطالبات.

وحث على المشاركة الفاعلة في القافلة العيدية لدعم المرابطين في جبهات العزة والكرامة والجهاد المقدس.

