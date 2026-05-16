رسالة قائد الثورة الاسلامية بمناسبة يوم اللغة الفارسي الى الشعب الايراني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في رسالة بمناسبة يوم اللغة الفارسية ويوم إحياء ذكرى الشاعر الملحمي فردوسي، أكد قائد الثورة الإسلامية، ان المفاهيم الإنسانية والعسكرية والقرآنية للشاهنامة توحد جميع مكونات الشعب الإيراني في الحفاظ على هويتهم وأصالتهم واستقلالهم ومحاربة المعتدين.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تُشكّل اللغة الفارسية، إلى جانب كونها وسيلةً للكلام والكتابة، إطارًا للمعرفة وقناةً للتواصل الفكري، وحدودًا لهوية الإيرانيين. فاللغة والأدب الفارسيان من أعظم الوسائل لتعزيز ثقافة وحضارة إيران الإسلامية الغنية في العالم؛ ونصيحة قائدنا الحكيم الشهيد (أعلى الله مقامه الشريف) بتقوية اللغة الفارسية منارةٌ للحضارة الإيرانية الإسلامية.

لقد أثبت الشعب الإيراني العزيز، في الدفاع المقدس الثالث، كما في الحربين المفروضتين السابقتين، أن القصص الأسطورية للفردوسي كانت حقيقةً من حقائق حياتهم وشخصياتهم البطولية، وأن المفاهيم الإنسانية والعسكرية والقرآنية في الشاهنامة توحّد جميع مكونات الشعب الإيراني في الحفاظ على هويتهم وأصالتهم واستقلالهم، وفي محاربة المعتدين.

تُلقي هذه الملحمة التاريخية، التي تُجسّد الحضور والدفاع والنصر، على عاتق أهل الثقافة والأدب والفن مسؤولية عظيمة، ألا وهي النهوض على خطى فردوسي، وتأسيس رسالة الفنانين بما يتماشى مع رسالة الشعب؛ مزج الفكر والقلم واللغة بالفن، وتخليد سردية الانتفاضة العظيمة للشعب في التاريخ.

ومن جانب آخر، فإن المقاومة الباسلة والنصر المظفر على غزو شياطين العالم قد هيّأت الشعب لحماية استقلاله الحضاري ومواجهة الغزو اللغوي والثقافي ونمط الحياة الأمريكي، حتى تتمكن، بمبادرة وإبداع الناشطين الثقافيين، من توفير الدفاع اللغوي والخطابي، ودعم نمو وتطور الأطفال واليافعين والشباب، من إتمام المراحل المتبقية نحو النصر النهائي بثبات أكبر، بعون الله تعالى.

