مقتل جندي جنوبي لبنان.. وحزب الله يكثّف ضرباته بالمحلّقات المفخخة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جندي جديد في صفوف "جيش" الاحتلال، من جرّاء عمليات المقاومة في جنوب لبنان.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن "الحوادث الميدانية تنتهي مرة أخرى بسقوط جندي إسرائيلي جديد".

وقف إطلاق نار تحت النار

من جانبها، قالت القناة "13" الإسرائيلية إن "الجندي القتيل هو السابع ضمن واقع يوصف بأنه وقف إطلاق نار لكنه فعلياً إطلاق نار مستمر في لبنان".

وأضافت القناة أن حزب الله يستغل نقاط الضعف عبر استخدام المحلقات المفخخة، محذرةً من أن "الواقع الجديد يقتلنا عملياً ويقتل الجنود في جنوب لبنان وهم مكشوفون أمام خطر مباشر وهو المحلقات المفخخة".

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن حزب الله يعمل على تكثيف نيرانه في الآونة الأخيرة، سواء من حيث نطاق الهجمات أو شدتها أو طبيعة الأهداف التي يختار قصفها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّه في الأشهر الأخيرة، تحوّلت المحلّقات المفخّخة إلى تهديد استراتيجي كبير بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يعثر بعد على حلّ فعّال للتصدّي لها.

وفي ظلّ استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، دفاعاً عن البلاد وشعبها وردّاً على الاعتداءات الإسرائيلية وخرق وقف إطلاق النار، يركّز الإعلام الإسرائيلي والمسؤولون الإسرائيليون على التحدّي الكبير الذي تشكّله محلّقات حزب الله المفخّخة في الجبهة.

وتؤدّي هذه المحلّقات المفخّخة التي تصيب أهدافها في الجنوب وشمالي فلسطين المحتلة إلى إلحاق الخسائر البشرية والمادية في صفوف قوات "جيش" الاحتلال، وسط غياب أيّ حلٍ فعّال لمواجهتها حتى استخدام "الشباك".

