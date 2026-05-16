بن غفير يقول انه يريد "إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، بأنه "يريد الاستيطان في لبنان"، داعيًا إلى "عدم الخوف من أي ضغوط"، على حد قوله.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن تصريحات بن غفير، جاءت خلال احتفالات "يوم القدس" إحياء لذكرى توحيد شطري المدينة والسيطرة على القدس الشرقية عام 1967.

وقال بن غفير: "لدينا أيضًا خطط لتشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية"، معربًا عن رغبته في "إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية".

وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.

