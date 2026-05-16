آية الله المدرسي: قضية فلسطين "جمرة" في قلوب المسلمين والوحدة هي السبيل الوحيد للنصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكّد آية الله السيد محمد تقي المدرسي، خلال استقباله وفداً من علماء الدين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن قضية فلسطين لا تزال "جمرة" تشتعل في قلوب المسلمين، وأن الوحدة الإسلامية هي السبيل الوحيد لتحقيق النصر ومواجهة التهديدات الصهيونية.

وشدد آية الله السيد محمد تقي المدرسي على أهمية تعزيز الجوانب المشتركة بين مختلف شعوب الأمة الإسلامية، مؤكداً أن قضية فلسطين من أهم المشتركات التي توحد الشعوب، مشيراً إلى التاريخ المشترك بين الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية الأخرى، ولا سيّما تاريخ التعاون بين علماء المسلمين وقادة الشعب الفلسطيني.

وبيّن سماحة آية الله المدرسي خلال استقباله وفداً من علماء الدين القادمين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن قضية فلسطين لا تزال جمرةً تشتعل في قلوب المسلمين لأجل إنقاذ إخوانهم ودفع التهديد الصهيوني الذي يستهدف جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم ولا سيما الدول الإسلامية التي استهدفها كموطئ قدم لطموحاته التوسعية، مؤكداً على أن النصر قريب بإذن الله شريطة اتحاد المسلمين لمواجهة عدوّهم اللدود.

وبعث سماحته رسالة إلى الشعب الفلسطيني عبر الوفد، أكد فيها أن "إسرائيل" قد فضحت نفسها أمام شعوب العالم بأعمالها الإجرامية وإن النصر قريب من المؤمنين بإذن الله تعالى.

من جانبه، قدّم الوفد شكره وامتنانه لآية الله المدرسي، متعهدين بنقل رسالته إلى الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

.....................

انتهى / 323