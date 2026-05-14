  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أخبار إيران

بإذن من إيران... بدء عبور السفن الصينية من مضيق هرمز منذ الليلة الماضية 

14 مايو 2026 - 15:22
رمز الخبر: 1814287
بإذن من إيران... بدء عبور السفن الصينية من مضيق هرمز منذ الليلة الماضية 

بقرار من الجمهورية الإسلامية، أصبح عبور عدد من السفن الصينية عبر مضيق هرمز ممكنًا مع الالتزام بالبروتوكول الإيراني لإدارة المضيق.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بعد متابعات من وزير خارجية الصين وسفير بلاده في إيران، تم السعي لتسهيل حركة مرور السفن الصينية على أساس العلاقات العميقة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية، وخلص الأمر في النهاية إلى أن عدداً من السفن الصينية التي طلبتها بكين ستعبر من هذه المنطقة بعد التوصل إلى تفاهم بشأن البروتوكولات الإيرانية لإدارة المضيق، وقد بدأ هذا العبور منذ الليلة الماضية.

ويرى خبراء أن هذا الإجراء، الذي يستند إلى البروتوكولات الداخلية الإيرانية، يعمل على تحييد أي استغلال سياسي لقدرات المضيق لممارسة ضغوط خارجية، ويعزز مكانة طهران في الإدارة الحكيمة لهذا الممر الحيوي.
..........
انتهى/ 278
 

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha