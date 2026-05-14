بمشاركة ايران... اجتماع امناء مجالس الامن القومي لدول شنغهاي يبدا اعماله 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في عاصمة قرغيزيا بيشكك اليوم الخميس، يبدأ اعمال الدورة الحادية والعشرين لاجتماع امناء مجالس الامن القومي بالدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون؛ بمشاركة جمهورية ايران الاسلامية.

ويمثل مساعد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي باقري"، الجمهورية الاسلامية في اجتماع شنغهاي اليوم.

ويهدف الاجتماع الـ 21 لامناء مجلس الامن القومي بدول منظمة شنغهاي، الى مناقشة قضايا عديدة، بما في ذلك مكافحة الارهاب والتطرف، وتهريب السلاح والمخدرات، وايضا عمليات الاتجار بالبشر، وسائر انواع الجرائم الممنهجة.

كما سيتم في هذا الاجتماع، استعراض القضايا الامنية الراهنة بالمنطقة.

يذكر ان علي باقري مساعد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، اجرى على هامش اجتماع شنغهاي الامني في بيشكك، مباحثات مع "اوربيكوف" وهو امين مجلس الامن القومي لجمهورية قرغيزيا.

