أزاحة الستار عن التحقيق العلمي الجديد لكتاب نهج البلاغة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقام حفلَ إزاحة الستار قسمُ شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسیه المقدسة، في مجمّع الإمام المرتضى (عليه السلام) الفكري بمحافظة النجف الأشرف، بحضور نخبة من الشخصيات الدينية والأكاديمية والثقافية.

وشارك في إزاحة الستار عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة السيد ليث الموسوي، وأستاذ الحوزة العلمية الشيخ غزوان الخزاعي، ورئيس قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية الشيخ صلاح الكربلائي، ومدير مركز التراث الإسلامي التابع للقسم محقق الكتاب الشيخ قيس العطار.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة من الأعمال التحقيقية التي تتبناها العتبة المقدسة، دعمًا للحركة العلمية والفكرية، وتعزيزًا لحضور التراث الإسلامي الأصيل في الأوساط الأكاديمية والثقافية.

أكّدت الهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة أنّ التحقيق الجديد لكتاب نهج البلاغة أجري على وَفقِ أسس علمية دقيقة.

وقال مدير المعهد العالي للتراث التابع للهيأة السيد عبد الحكيم الصافي: إنّ الأمانة العامّة للعتبة العباسية المقدسة أزاحت الستار عن التحقيق الجديد لكتاب نهج البلاغة، الذي حُقِّق على عشر نسخ نفيسة من القرن الخامس إلى القرن الثامن للهجرة تحقيقًا علميًّا دقيقًا، وأشرف على تحقيقه أحد محققي العتبة المقدسة.

وأضاف نحتفي اليوم بإزاحة الستار عن ثلاث مجلدات من كتاب نهج البلاغة وعن أحد شروحه، مبيّنًا أنّ الكتاب هو دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق، لذلك تدعو العتبة العباسية المقدسة الجمهور الكريم إلى اقتناء هذا الكتاب والانتفاع بهذه النسخة النفيسة المحققة منه.

وتابع الصافي أنّ حفل إزاحة الستار شهد حضورًا علميًّا نوعيًّا لطلبة العلوم الدينية والأساتذة الأكاديميين المتخصصين في مجال العلم والمعرفة.

ونظّم حفلَ إزاحة الستار قسمُ شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة المقدسة، في مجمّع الإمام المرتضى (عليه السلام) الفكري بمحافظة النجف الأشرف، ضمن سلسلة من الأعمال التحقيقية التي تتبناها العتبة المقدسة، دعمًا للحركة العلمية والفكرية، وتعزيزًا لحضور التراث الإسلامي الأصيل في الأوساط الأكاديمية والثقافية.

..........

انتهى/ 278

