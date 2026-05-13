سفارات إيرانية في العالم تذكر متحدثة البيت الأبيض بجريمة رئيسها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قبل أيام قليلة من احتفال الولايات المتحدة بعيد الأم، تحولت ولادة طفلة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى حدث إنساني واسع التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت رسميا استقبال مولودتها الجديدة "فيفيانا" في الأول من مايو/أيار 2026، مؤكدة أنها ستأخذ إجازة أمومة مؤقتة من مهامها داخل الإدارة الأمريكية.

ونشرت ليفيت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" و"انستغرام" صورة ظهرت فيها وهي تحتضن طفلتها الجديدة إلى جانب ابنها الأكبر "نيكو"، وكتبت أن "قلوب العائلة انفجرت حبا" مع وصول "فيفي"، مضيفة أن الطفلة "بصحة جيدة ومثالية"، وأن شقيقها الأكبر يتأقلم بسعادة مع وجودها داخل الأسرة، كما شكرت كل من أرسل لها الدعوات خلال فترة الحمل، مختتمة رسالتها بعبارة "الله طيب".

وجاءت الولادة قبل أيام فقط من "عيد الأم" في الولايات المتحدة، الذي صادف الأحد 10 مايو/أيار 2026، ما أضفى على الحدث بعدا عاطفيا داخل الإعلام الأمريكي.

فبالتزامن مع احتفاء الإعلام الأمريكي بولادة "فيفيانا"، أعادت حسابات دبلوماسية إيرانية رسمية فتح ملف مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، التي تعرضت في 28 فبراير/شباط 2026 لعدوان صاروخي بشع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 165 طفلة بريئة، وثقتها وسائل الاعلام الدولية.

قامت سفارات وقنصليات إيرانية في عدة دول، بمناسبة عيد الأم الأمريكي، وظهور ليفيت كأم تحتفل بمولودتها الجديدة بتذكر ليفيت بما جرى في مدرسة "الشجرة الطيبة" بإيران من جريمة بشعة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في مارس/آذار 2026 تفاصيل تحقيق أولي زعمت كاذبة أن القصف الامريكي الذي استهدف مدرسة ميناب وقع نتيجة "خطأ استخباراتي".

هذا الاعتراف الجزئي فتح الباب أمام حملة انتقادات دولية، خاصة مع تداول صور أطفال المدرسة والحديث عن "فشل استخباراتي قاتل".

وفي ذروة الاحتفال الأمريكي بعيد الأم، أعادت السفارات الإيرانية استحضار تلك الحادثة، لكن هذه المرة من خلال ربطها مباشرة بالمتحدثة باسم البيت الأبيض.

وكتبت السفارة الإيرانية في بريطانيا عبر حسابها الرسمي على "إكس"، "بينما تحتفلون بولادة أطفالكم، أنتم تقصفون الأطفال في غزة ولبنان وإيران".

وأضاف المنشور أن "هذه الطفلة البريئة كانت واحدة من مئات الأطفال الذين قتلوا في اليوم الأول من هجومكم غير القانوني على إيران".

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، نشرت سفارة إيران رسالة موجهة مباشرة إلى ليفيت، قالت فيها بالفرنسية "نهنئك بولادة طفلتك، الأطفال أبرياء ولطيفون"، وجاءت الصياغة هادئة ظاهريا، لكنها حملت تلميحا سياسيا واضحا حول براءة الأطفال الذين قتلوا في ميناب.

أما الحساب الرسمي للسفارة الإيرانية في نيكاراغوا، فقد كتب "بقدر ما أن شعور الأمومة حلو، فإن شعور فقدان طفل مدمر ومؤلم"، ثم أشار المنشور إلى "168 طفلا من مدرسة ميناب قتلوا بصاروخ توماهوك أمريكي"، وليفيت بررت ذلك بتهور .

ونشرت القنصلية الإيرانية في أفغانستان، بمدينة مزار شريف، رسالة قالت فيها إن "فيفيانا ستكتشف يوما من تكون والدتها حقا، وستشعر بالخجل عندما تعلم بتورط والدتها في مذبحة أطفال إيران وميناب"، مضيفة أن "كلمة أم مقدسة، وليس الجميع جديرا بها".

وفي براغ نشرت السفارة الإيرانية نصًا باللغتين التشيكية والإنجليزية يصور معلمة تنادي أسماء طالبات ميناب "واحدة تلو الأخرى"، في إشارة إلى الغياب الأبدي للفتيات اللواتي قتلهم القصف الامريكي الوحشي.

وجاء في المنشور أن "ضحكات الطفلات ما تزال عالقة على الجدران"، وأنهن "كان يجب أن يكن اليوم داخل الصفوف الدراسية لا مجرد أسماء يجري تذكرها بصمت".

أما السفارة الإيرانية في المجر، نشرت صورة وتعليق مقتضب كتب فيه "من دون أي تفسير" مرفقا بوسمي "طلاب ميناب" و"كارولين ليفيت"، في إشارة إلى ما تصفه طهران بغياب المحاسبة الأمريكية عن الجريمة البشعة.

وفي أرمينيا، نشرت السفارة الإيرانية رسالة مباشرة إلى "ليفيت" قالت فيها "تهانينا لك، الأطفال أبرياء ولطيفون، هؤلاء الأطفال الـ168 الذين قتلهم رئيسك في مدرسة ميناب، والذين قمت بتبرير مقتلهم، كانوا أيضا أطفالا، وأضاف المنشور"عندما تقبلين طفلتك، فكري في أمهات هؤلاء الأطفال أيضا ولو للحظة ".

أما السفارة الإيرانية في جنوب أفريقيا، كتبت أن طفلة ليفيت "عندما تكبر وتقرأ التاريخ ستشعر بالخجل لأنها خدمت واحدة من أكثر الحكومات المكروهة في التاريخ"، وأضاف المنشور أن "يديها ملطختان بدماء العديد من الأطفال الأبرياء مثل أطفال ميناب".

