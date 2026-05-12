عضو البرلمان العراقي يطالب بمنح الجنسية للشيعة المشردین من البحرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعرب أحمد الشمري، عضو البرلمان العراقي، عن أسفه إزاء تصرفات بعض دول الخليج العربي في سحب جنسيتها من مواطنيها لأسباب دينية وسياسية. وأكد أن هذه الإجراءات جزء من خطة مُمنهجة، مُشدداً على ضرورة تدخل الحكومة العراقية في هذه المسألة ومنح الجنسية للمواطنين الذين طُردوا قسراً من البحرين.

وأشار الشمري إلى أن طرد هؤلاء المواطنين البحرينيين تم بذريعة دعم إيران، ولذا، تتطلب هذه القضية موقفاً حكومياً يمنحهم اللجوء ويضمن لهم كامل حقوقهم. وسبق لعدد من منظمات حقوق الإنسان أن انتقدت تصرفات المسؤولين البحرينيين في استغلال سحب الجنسية ضد المعارضين السياسيين. وفي أعقاب الحرب القمعية ضد إيران، سحب المسؤولون البحرينيون الجنسية من بعض مواطنيهم الشيعة، ولا سيما العلماء، وطردوهم من البلاد بذريعة دعم إيران.