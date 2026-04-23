الموسوي: إذا استُخدمت جغرافية جيراننا لخدمة الأعداء فعليهم توديع إنتاج النفط





وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حذّر قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإيراني العميد مجيد الموسوي جيران بلاده الجنوبيين، "من استخدام جغرافيتهم وإمكاناتهم لخدمة الأعداء من أجل الاعتداء على الشعب الإيراني"، قائلاً: "عليهم حينها أن يودعوا إنتاج النفط في المنطقة".

النص الکامل لرسالة قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية الموجهة إلى الشعب الإیراني:

بسم الله الرحمن الرحيم، حارس دماء الشهداء

يا شعب إيران الإسلام العزيز والغيور

لقد مرّ أكثر من خمسين يوماً على الحرب المفروضة الثالثة، وأنتم يا فدائيي إيران الإسلامية، ساندتم رجال الميدان بتواجدكم في شوارع المدن وساحاتها. وبصفتي أصغر أبناء هذا الوطن، أُقبّل بتواضع قبضاتكم المشدودة وخطواتكم الثابتة.

لقد أراق أبناؤكم الذين وقفوا عند منصات الإطلاق لأربعين يومًا وليلة، ماء وجه الاستكبار، وخلال فترة الهدوء العسكري، كانوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن هذه الأرض العريقة وحضارتها الممتدة لآلاف السنين، بعيون مفتوحة وأيدٍ قابضة على الزناد.

جئنا اليوم إليكم لنعلن لكم مبايعتنا، فإذا أخطأ العدو في اليوم التالي لوقف إطلاق النار وشنّ هذه المرّة هجوماً على هذه الأرض، سيكون هدفنا حيثما تأمروننا.

وعلى جيراننا في الجنوب أن يعلموا أنه إذا استُخدمت أراضيهم ومنشآتهم وسُخّرت لخدمة أمريكا لمهاجمة الشعب الإيراني، فعليهم أن يودعوا إنتاج النفط في الشرق الأوسط.

و ما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی

القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية

