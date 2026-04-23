السلطة القضائية في إيران تفنّد أكاذيب المجرم ترامب بشأن إعدام 8 نساء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قالت السلطة القضائية في إيران، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير المتزن" وقع مرة أخرى في فخ إعلامي نصبه الصهاينة، مستنداً إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة في الفضاء الافتراضي.

وأضافت السلطة أن ترامب قام مؤخراً بإعادة نشر تدوينة لناشط صهيوني أميركي ادعى فيها أن "إيران تستعد لإعدام 8 نساء".

وأشارت السلطة إلى أن "التدقيق في ملفاتهن أظهر أن عدداً منهن قد أُطلق سراحه والبعض الآخر يواجه اتهامات قد تؤدي في حال تأكيد الحكم من قبل المحكمة إلى الحبس كأقصى عقوبة، ولا يوجد لأي من هؤلاء الأشخاص حكم قطعي يواجه خطر الإعدام".

ولفتت السلطة إلى أن "وقوع ترامب المتكرر في فخ هذه الادعاءات الكاذبة يثبت مرة أخرى تناقضاته وأكاذيبه التي لا أساس لها، وهي نقطة تظهر أكثر من أي وقت مضى أنه يفتقر إلى الاتزان في القول والسلوك".

ويأتي حديث السلطة القضائية في إيران، بعدما أعاد ترامب نشر تدوينة لناشط أميركي بشأن "إعدام 8 نساء في إيران".

