زلزال جديد بالبنتاغون.. هل أطاح مضيق هرمز بوزير البحرية الأمريكي؟

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في لحظة فارقة من تاريخ المؤسسة العسكرية الأمريكية، وفي توقيت يتسم بأعلى درجات الاستنفار الميداني، أعلن البنتاغون مساء الأربعاء 22 أبريل/نيسان 2026 رحيلا مفاجئا لوزير البحرية "جون فيلان" من منصبه بأثر فوري.

هذا القرار الذي لم يرفقه المتحدث باسم البنتاغون "شون بارنيل" بأي تفسير رسمي فتح الباب أمام سيل من التكهنات حول ما يدور خلف الأبواب المغلقة في وزارة الحرب الأمريكية، خاصة أنه يأتي في ذروة صراع بحري محتدم مع إيران وفي ظل عمليات تطهير غير مسبوقة في هرم القيادة العسكرية.

ما يجعل إقالة فيلان مثيرة للدهشة -بحسب وسائل إعلام أمريكية- هو التناقض الصارخ بين رحيله وبين نشاطه المكثف قبيل القرار بساعات قليلة سواء في الفعاليات أو عبر "إكس".

ففي يوم الثلاثاء، وقف فيلان أمام حشد هائل في مؤتمر "البحر-الجو-الفضاء" السنوي بواشنطن، متحدثا بثقة عن أجندته المستقبلية ومدافعا عن ميزانية البحرية المقترحة البالغة 378 مليار دولار.

وأسهب فيلان في الحديث للصحفيين عن خططه لتطوير "الأسطول الذهبي" وإعادة إحياء البوارج من طراز "ترمب"، مؤكدا أنها استثمارات جيلية لتعزيز قدرات المقاتلين.

ولم تظهر على فيلان أي علامات تشير إلى قرب نهايته المهنية، إلا أن "الأثر الفوري" للقرار يوحي بحدث طارئ أو صدام استراتيجي لم يعد يحتمل التأجيل.

وقبل 24 ساعة من إزاحته، كان فيلان يرسم ملامح السيادة البحرية الأمريكية عبر منصة (إكس)، مؤكدا أن مستقبل القتال ليس بشريا أو آليا فحسب، بل هو تكامل بينهما.

وتحدث عن استراتيجية (High-Low Mix) التي تدمج الفرقاطات والأنظمة المسيرة لزيادة القدرة النارية.

تأتي هذه الهزة الإدارية بينما تنفذ البحرية الأمريكية حصارا بحريا غير مسبوق على الموانئ الإيرانية منذ شن عدوان عسكري غاشم في 28 فبراير/شباط.

