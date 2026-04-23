أمريكا تمنع وصول شحنة مالية بـ 500 مليون دولار من عائدات النفط للعراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشف مسؤولون أميركيون، عن منع الولايات المتحدة نقل شحنة مالية تُقدر بنحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، عازيةً ذلك إلى تعثر جهود تفكيك الفصائل المقاومة الاسلامية في العراق التي قاتلت دفاعا عن جمهورية إيران الاسلامية اثناء العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم على الدولة الجارة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الخارجية الأميركية تأكيدها تطلع واشنطن لاتخاذ العراق إجراءات ملموسة لتفكيك المقاومة الاسلامية العراقية .

وشددت على أن "فشل" بغداد في منع الهجمات التي تستهدف المصالح الأميركية وحلفاءها في المنطقة، يلقي بظلال سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين.

