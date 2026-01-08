إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي حول السيد المجاهد وتراثه العلمي في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ينظّم مركزُ الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة العُليا لإحياء التراث المؤتمر الدولي للسيد المجاهد ، بالتعاون مع مركز تصوير المخطوطات وفهرستها التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدّسة، ويستمرّ يومَينِ.

وشهدت فعّالياتُ الافتتاح حضور المتولّي الشرعيّ للعتبة المقدّسة السيد أحمد الصافي، وعددٍ من مسؤوليها إلى جانب شخصياتٍ حوزوية وأكاديمية.

واستُهِلّت الفعّاليات بتلاوةٍ عطرة من آياتِ الذكر الحكيم بصوت القارئ السيد عباس الموسوي، تلتها كلمةُ المتولّي الشرعيّ للعتبة المقدّسة سماحة العلّامة السيد أحمد الصافي، وكلمةٌ لمركز الشيخ الطوسي ألقاها السيد الدكتور عبد الحكيم الصافي، ومن ثمّ عُرِض فيلمٌ وثائقيّ حول السيد محمد بن علي الطباطبائي (1180 - 1242 هـ) المجاهد.

وتضمّنت فعّاليات المؤتمر إقامة جلسةٍ بحثية ترأّسها الدكتور الشيخ حسام العبيدي، نوقشت خلالها ثلاثةُ بحوث، الأوّل بعنوان (ثلاث مسائل رجاليّة من وسائل الأصول للسيّد المجاهد) للشيخ علي سعدون الغزي من الحوزة العلمية في النجف الأشرف، والثاني بعنوان (حجيّة الاستقراء عند السيّد المجاهد - نظرةٌ نقديّة) للشيخ حسن خشيش العاملي من الحوزة العلمية في لبنان، والثالث بعنوان (قاعدة ترك الاستفصال) للشيخ علي وفي بدري.

كما تضمّنت الفعّاليات إزاحة الستار عن موسوعتي (المناهل) و(السيد المجاهد وتراثه العلمي)، إلى جانب تكريم الباحثين المشاركين في الجلسة البحثية.

ويهدف المؤتمرُ إلى تخليد ذكرى السيّد محمّد بن السيّد علي بن السيّد محمّد علي الطباطبائي الحائري المعروف بالسيد المجاهد (قدّس سرّه)، واستحضار مسيرته الفكرية، وتسليط الضوء على إرثه العلمي.

